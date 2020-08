Due bici elettriche per la Polizia Locale

Due nuovi mezzi ecologici per la Polizia Locale di via Torre. Grazie al finanziamento del Comune di Cardano al Campo pari a 5,9mila euro, gli agenti disporranno di due e-bike.

L’innesto dei due mezzi rientra nel progetto ‘Cardano sicura 2020’ (approvato ma non finanziato da Regione Lombardia per carenza di fondi) che comprende tre acquisti: oltre alle due e-bike – che rappresentano circa la metà dell’intero progetto, del valore di 10mila euro – il progetto comprende nuove fototrappole e materiale didattico destinato alle scuole per promuovere l’educazione stradale.