Elezioni comunali, Lombardia ideale: “Continuiamo a crescere”

“Il nostro movimento civico, nato dalla lista Fontana e idealmente vicino alla Lega di Salvini, continua a crescere sul territorio lombardo aggregando amministratori e sostenitori che, per tanti motivi, non si riconosco nei tradizionali partiti del centrodestra ma vogliono fare la loro parte. Dopo il successo registrato alle ultime elezioni amministrative in cui, nelle nostre liste, sono stati eletti importanti consiglieri comunali (Bergamo e Pavia in primis) e qualche Sindaco di comuni più piccoli, è continuato il lavoro dei nostri coordinatori provinciali che ha portato a nuovi ingressi nel movimento – ad esempio il Sindaco di Magenta – ma, soprattutto, alla costruzione di una lista competitiva – direttamente collegata al candidato Sindaco – in comuni molto importanti come Mantova (per Rossi Sindaco), Lecco (per Ciresa Sindaco, con capolista il sottosegretario di Regione Lombardia Antonio Rossi), Bollate (per Guidi Sindaco) e Corsico (per Errante Sindaco). Siamo presenti anche a Vittuone a sostegno di Elena Lovati Sindaco.”

Così Giacomo Cosentino, Consigliere Regionale e Coordinatore regionale di Lombardia Ideale.

“Nel varesotto siamo presenti in 4 comuni: a Somma Lombardo (comune con più di 15 mila abitanti) abbiamo la nostra lista a supporto di Barcaro Sindaco, a Masciago Primo siamo a sostegno di Giorgio Piccolo Sindaco mentre a Luino e Golasecca abbiamo candidati consiglieri nelle liste, rispettivamente, dei candidati Sindaci Casali e Ventimiglia”

Conclude Cosentino: “Siamo già al lavoro per preparare la squadra che guiderà la lista civica alle elezioni 2021 per i Comuni di Milano, Varese e Busto Arsizio”