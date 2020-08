Ermanno e Andrea, “pulitori volontari” in azione in Valganna

Una carta dopo l’altra raccolte da terra, per tenere puliti i boschi sulle orme di Damiano, il pulitore della montagna. Ermanno e Andrea si sono impegnati per raccogliere i rifiuti abbandonati nella zona boschiva della Valganna. Un gesto di solidarietà che non è passato inosservato. A loro, attraverso la pagina di Facebook, è andato il ringraziamento ufficiale del Parco del Campo dei Fiori.

Di seguito il post che racconta l’impegno dei due volontari:

“Ieri il Direttore ha effettuato un sopraluogo in Valganna. Ha visto due signori che lavoravano alacremente. Si è fermato incuriosito e gli ha chiesto chi erano e cosa facevano. Andrea e Ermanno, persone di buona volontà per tenere le nostre #stradepulite per raccogliere i brutti frutti della maleducazione. Ermanno ed Andrea non si conoscevano prima. Hanno visto anni fa Damiano che come un Don Chisciotte moderno a cavallo della sua bici aveva iniziato a raccogliere rifiuti lungo le strade del Parco. Hanno sentito e voluto far qualcosa anche loro. Si sono incontrati sul piano della generosità e adesso lavorano insieme. Loro ricompensa è vedere il mondo un pochino più pulito. Noi del Parco vogliamo conoscere questi testimoni di generosità. Li conosceremo uno ad uno, perché nulla è meglio dell’esempio per essere migliore e poterli sostenere e iniziare una nuova collaborazione con le nostre GEV”