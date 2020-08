Federico Gatti è il primo acquisto della Pro Patria

Manca una settimana esatta al raduno della Pro Patria, che si allenerà allo “Speroni” per iniziare la stagione 2020-2021 di Serie C.

La società, con il direttore sportivo Sandro Turotti al comando, si sta muovendo sul mercato per comporre la squadra da affidare a mister Ivan Javorcic.

Il primo acquisto ufficiale della nuova stagione è il difensore centrale classe 1998 Federico Gatti. Un “colpo” in linea con la politica societaria, che punta su giovani di talento da valorizzare. Accordo fino al 3o giugno 2021

Gatti, nonostante i 22 anni appena compiuti, ha già una discreta esperienza nel calcio dei grandi, anche se sarà la sua prima esperienza da professionista. Ha esordito in Eccellenza tre stagioni fa con i piemontesi del Pavarolo per poi passare al Verbania dove ha vinto il campionato di Eccellenza e giocato da protagonista in Serie D con 22 presenze e 3 gol.

