Festa patronale al via, una settimana di eventi

Comincia domani, martedì 1° settembre, la Festa Patronale di Azzate che vede riunite molte realtà cittadine, impegnate nella realizzazione di uno dei momenti più attesi del paese. Pro Loco, amministrazione comunale, commercianti, il cinema teatro Castellani, il gruppo missionario e molte altre associazioni si sono raccolte attorno alla parrocchia per organizzare una settimana ricca di eventi.

Ecco il programma:

Martedì 1 settembre

18.15 Partenza per la visita della Abbazia di San Donato in Sesto Calende (Varese) (costo € 9,00 – iscrizione in sacrestia della Chiesa dopo le S. Messe) Programma: arrivo, incontro di spiegazione della Chiesa, cena al sacco, S. Messa e S. Rosario, rientro

Mercoledì 2 settembre

21.00 Film “Dilili va a Parigi”, offerto da Cinema Castellani. Ingresso libero (fino al massimo numero consentito dai decreti governativi in vigore)

Giovedì 3 settembre

20.45 in Chiesa incontro per coloro che festeggeranno gli anniversari di Matrimonio

Venerdì 4 settembre

15.00 S. Rosario e S. Messa con gli anziani. Apre la pesca di beneficenza – rinfresco offerto dal Gruppo missionario dalle 17.30

Street Food in piazza Giovanni XXIII, gestito dalla Pro Loco Azzate

21.00 “La musica, i colori, il nostro sguardo”: riflessione guidata davanti al quadro di Callisto Piazza “Il matrimonio mistico di santa Caterina” (in chiesa parrocchiale), a cura dell’Associazione Estense di Marco Mustardino e della restauratrice Paola Bertaglia. Ingresso libero (fino al massimo numero consentito dai decreti governativi in vigore)

Sabato 5 settembre

8.3o S. Messa dalle 15.00 Salita al campanile (fino alle ore 17). Vendita torte, pesca di beneficenza

16.00 Confessioni

17.30 S. Messa solenne celebrata da Monsignor Luigi Stucchi, dalle 17.30 Street Food in piazza Giovanni XXIII, gestito dalla Pro Loco Azzate

21.00 Musica con gli “On The Roaduo” in Villa Mazzocchi

Domenica 6 settembre

8.30 S. Messa. Vendita torte, pesca di beneficienza, Street Food in piazza Giovanni XXIII e Mostra- mercato delle associazioni del paese lungo la via Veneto, gestito dalla Pro Loco Azzate

11.00 S. Messa presieduta dal Prevosto don Cesare con celebrazione degli Anniversari di Matrimonio (fino al massimo numero consentito dai decreti governativi in vigore)

dalle 15.00 Salita al campanile (fino alle ore 17). Vendita torte, pesca di beneficenza 17.00

Nell’ambito della rassegna Terra e Laghi: spettacolo teatrale “Favole al telefono“, offerto dal Comune di Azzate, in piazza Giovanni XXIII Ingresso libero (In caso di pioggia si effettuerà nel porticato di villa Mazzocchi, fino al massimo numero consentito dai decreti governativi in vigore) 18.15 S. Messa

Martedì 8 settembre

21.00 S. Messa di suffragio per i defunti durante la quarantena per il Covid-19