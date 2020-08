FIAT 500: come scegliere l’usato

Da sempre gli italiani tendono a prediligere le auto usate; lo si può notare dalle classifiche degli scorsi anni. La stessa cosa si sta verificando in questi mesi, a 2020 inoltrato, in una fase in cui il mercato dell’auto sta decisamente arrancando, soprattutto su base annuale. Fortunatamente l’usato riscuote regolari successi, non solo per quanto riguarda le utilitarie, ma soprattutto per questi modelli di auto compatte, versatili e adatte all’utilizzo cittadino. In particolare sono alcuni modelli FIAT tra i più graditi, come ad esempio la FIAT 500; per scegliere il modello più adatto ad ogni situazione è importante considerare le esigenze dello specifico neo proprietario.

La FIAT 500 per ogni occasione

I modelli disponibili

Le proposte dei concessionari

Chiaramente quando si deve decidere quale modello di FIAT 500 scegliere è opportuno, come prima cosa, valutare le proposte disponibili. Presso una concessionaria di auto usate solitamente sono disponibili alcuni modelli di FIAT 500, a volte anche in versione a km zero. Stiamo parlando di un modello di auto che offre diverse opportunità: dalla vettura sportiva, come può essere una 500 sport grintosa e scattante, fino alla versione Dolce Vita, pensata per chi preferisce un’auto elegante e chic. Ovviamente per effettuare la scelta in modo corretto si dovrà poi considerare l’utilizzo che si desidera fare dell’auto, comprese anche le caratteristiche del futuro guidatore. Sono disponibili anche versioni con cambio automatico, adatte sia al guidatore esperto, sia al neo patentato. Il risultato non cambia, stiamo infatti parlando di un’auto compatta, comoda, con buoni allestimenti e che sa stare al passo con molti altri modelli di utilitaria, pur mantenendo la propria personalità e stile.

Dove trovare una FIAT 500 usata di qualità

Cosa significa usato garantito

Il meglio è dalle concessionarie

Quando ci si mette alla ricerca di un’auto di seconda mano si trovano annunci di vario genere, non solo sui siti delle concessionarie, ma anche tra le proposte dei privati. La prima scelta è decisamente recarsi in una concessionaria, o visionare il parco macchine disponibile sul sito. Questo perché l’autosalone offre sempre di più rispetto al privato: in fatto di comodità ma anche di sicurezza. Scegliere l’auto dall’annuncio di un privato infatti non mette al riparo da eventuali danni o guasti, che potrebbero rivelarsi in un secondo tempo. Una FIAT 500 scelta tra le proposte di una concessionaria di auto usate invece porta necessariamente ad ottenere una vettura garantita, per un minimo di 12 mesi. Nel caso in cui si verificassero guasti non imputabili all’usura, sarà il concessionario a prendersene cura, con evidente vantaggio per l’acquirente. Inoltre il concessionario si occuperà anche di tutte le questioni burocratiche correlate al passaggio di proprietà.

Auto a km zero

Cosa significa

Dove trovarle

Se l’intento di chi è alla ricerca di un’auto di seconda mano è quello di avere a disposizione una vettura conservata nel miglior modo possibile, allora le proposte a km zero sono l’opportunità ideale. Si tratta di auto già immatricolate, ma mai uscite dall’autosalone, che effettivamente compare come primo proprietario. Questo basta per abbassare il prezzo di una percentuale che va dal 10 al 15%, a seconda dei modelli.