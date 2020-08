A fine agosto i lavori per la rotonda in via Asmara a Luino

Avranno inizio tra l’ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra Via Asmara e Via della Roggia. I lavori rappresentano un importante intervento di messa in sicurezza della strada; il vicesindaco Alessandro Casali ne ricorda infatti l’importanza per i residenti.

L’opera, da cronoprogramma, verrà realizzata in 180 giorni e si tratta di un primo lotto di intervento. «Colgo l’occasione per ringraziare gli Uffici comunali per l’ottimo risultato raggiunto. Purtroppo i tempi della burocrazia e questo lungo periodo di inattività, anche amministrativa, a causa dell’emergenza Covid hanno allungato i tempi di inizio lavori. Questa prima parte di progetto è il risultato di numerosi incontri con la cittadinanza e risponde alla loro richiesta di vedere garantita una maggior sicurezza stradale, – commenta il vicesindaco Alessandro Casali -. Il primo obbiettivo è proprio quello di ridurre la velocità in quel tratto di strada».

Gli Uffici stanno già lavorando alla definizione del secondo lotto , che verrà realizzato nel 2021, come da piano triennale delle opere pubbliche .Un progetto complessivo da quasi 300 mila euro. I lavori di Via Asmara comportano un costo complessivo di 160 mila euro e sono stati appaltati dal Comune di Luino alla Ditta S.A.I.M.P. S.r.l. con sede in Tradate (VA).