Frontale a Castiglione Olona, problemi alla viabilità

Scontro frontale tra due un’automobile e un furgoncino che stavano percorrendo la statale “Varesina” a Castiglione Olona: l’incidente, avvenuto all’altezza del mobilificio “Galimberti” è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina – lunedì 31 agosto – e sta avendo forti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.

Galleria fotografica Incidente stradale a Castiglione Olona 4 di 7

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, un uomo di 33 anni e una donna di 56; secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi conseguenze a livello fisico. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.

Articolo aggiornato alle 8,45.