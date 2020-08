A Golasecca l’annullo filatelico dedicato ai piccoli comuni

Golasecca è uno dei Comuni scelti da Poste Italiane in Lombardia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. A questo scopo è stato realizzato un annullo filatelico dedicato, che sarà disponibile nel corso dell’evento in programma sabato 22 agosto dalle 15:00 alle 20:00 presso la sede del GAM-Golasecca Archeologia Multimediale, in Piazza Libertà 3. E’ prevista la presenza del sindaco Claudio Ventimiglia, del vicesindaco Bruno Specchiarelli, del presidente del Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese Lucina Caramella e del direttore della Filiale di Busto Arsizio di Poste Italiane Marco Valsecchi.

Poste Italiane e il Comune di Golasecca – la città delle rondini – in collaborazione con il Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese celebrano così i tremila anni della Cultura di Golasecca. L’annullo, nel formato tondo, riproduce un’urna conservata nell’esposizione museale GAM, la rondine che identifica la città di Golasecca e il logo del Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese.

Per l’occasione sono state pubblicate, in edizione limitata, cartoline edite da Poste Italiane valorizzate dal francobollo della Presidenza Italiana del Consiglio UE, emesso nel 2014, che ritrae una rondine stilizzata. La presenza di un QR code permette il collegamento al website del GAM per informazioni dettagliate.

L’iniziativa di Golasecca è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre scorso a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web di Poste Italiane..

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini 9, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da sabato 22 agosto e per i centoventi giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.