Lite in strada, operaio accoltellato e ucciso a Mozzate

E’ morto dopo il ricovero all’ospedale di Circolo di Varese Lorenzo Borsani, un meccanico di 36 anni, accoltellato durante una lite avvenuta in strada a Mozzate, in via Turati ieri, giovedì 6 agosto, intorno alle 18.30.

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno fermato a Locate Varesino un uomo di 49 anni, sospettato di essere l’autore dell’omicidio. Pare che a scatenare la lite poi degenerata, siano stati motivi legati ai rapporti tra i due. La tragica lite è avvenuta all’esterno della villetta in cui vive la moglie di Borsani, dalla quale si stava separando. Borsani è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.