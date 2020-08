Luino: lite a bottigliate tra fratelli, uno finisce in ospedale in codice rosso

Non si sa che cosa abbia scatenato la lite, ma è finita davvero male una discussione tra due fratelli che ieri sera a Luino se le sono date di santa ragione, tanto che hanno dovuto intervenire ambulanze e forze dell’ordine.

Il fatto si è verificato poco dopo le 20,30 nella frazione di Voldomino, in via San Biagio. I due uomini, uno di 46 anni anni e l’altro di 51, di nazionalità marocchina e già noti alle Forze dell’ordine, hanno iniziato a discutere alterati dall’alcol. Presto la lite è degenerata e i due si sono presi a bottigliate ferendosi reciprocamente.

Il più giovane è rimasto ferito in modo serio, tanto che si è reso necessario il ricovero in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. E’ finito in ospedale anche l’altro fratello, medicato in codice verde all’ospedale di Luino.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, con il supporto dell’auto medica, i carabinieri della Compagnia di Luino e gli agenti della Polizia di frontiera di Luino.