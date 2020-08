Lunedì 31 agosto i senatori Malpezzi e Alfieri a Saronno per parlare di scuola

Nota del candidato sindaco del centrosinistra Augusto Airoldi, che annuncia la visita a Saronno il prossimo lunedì 31 agosto dei senatori Pd Simona Malpezzi e Alessandro Alfieri che tratteranno l’argomento scuola

Le date di riapertura delle scuole sono ormai prossime: rispettivamente il 7 e 14 settembre per le scuole dell’infanzia e per le primarie e secondarie. Superato il periodo di lockdown, riaprire in sicurezza è obiettivo imprescindibile di qualsiasi amministrazione

A Saronno continua a regnare una profonda incertezza causata dal perdurante silenzio dell’Amministrazione. Sono stati effettuati, o perlomeno in corso gli interventi di manutenzione, ad impianti e attrezzature, richiesti dai dirigenti scolastici le scorse settimane proprio per consentire la ripresa delle attività in condizioni di piena sicurezza? E’ stata valutata la necessità di apposite assunzioni, anche per un limitato periodo di tempo, per integrare quegli orari che gli istituti potrebbero non essere in grado di garantire?

Diverse sono le fonti di finanziamento in ottica post-Covid a cui l’amministrazione potrebbe attingere: dai bandi europei ai contributi statali. Che è stato fatto a tale proposito?

Eppure dalla scuola passa il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e quindi della città.

Ne parliamo lunedì 31 Agosto alle 18 in p.zza Libertà con Simona Malpezzi, Sottosegretario di Stato e già membro della Commissione “Cultura, scienza e istruzione” e con Alessandro Alfieri, Senatore del Partito Democratico, membro della Commissione Esteri.

Augusto Airoldi

