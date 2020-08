Il Mercato della Terra di Induno Olona non va in vacanza

Quest’anno il Mercato della Terra del Piambello, che si svolge ogni secondo sabato del mese a Induno Olona, non andrà in vacanza e sarà presente anche nel mese di agosto.

L’appuntamento è per sabato 8 agosto, dalle 9 alle 13, nel piazzale in località San Cassano che si affaccia du via Jamoretti.

Come sempre saranno presenti numerosi produttori locali selezionati da Slow Food della provincia di Varese per le loro caratteristiche di genuinità.

In vendita sulle bancarelle di San Cassano verdure e frutta di stagione, farine e dolciumi, pane, pasta, carni bianche e salumi, formaggi, miele e marmellate e tante altre specialità per una spesa all’insegna dei sapori estivi.

Anche nell’edizione agostana per tutta la durata del mercato sarà presente un punto ristoro.

L’iniziativa, arrivata ormai al terzo anno, è organizzata da Slow Food con il patrocinio della Comunità montana del Piambello e del Comune di Induno Olona, e la collaborazione della Pro loco di Induno Olona.