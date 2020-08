Movida, scoppia l’ennesima lite tra due ragazzi a Legnano

Altra notte concitata per la movida del Legnanese: una lite scoppiata a Legnano ha fatto sentire i suoi strascichi fino a Busto Garolfo, anche se per fortuna nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave.

Un diverbio un po’ troppo accesso tra due giovani, e la discussione è finita con un colpo alla testa per uno dei due ragazzi, che dopo le cure dei sanitari non ha comunque riportato nessun giorno di prognosi, e una ferita al fianco per l’altro, anche se non sono state ritrovate armi bianche.

Quest’ultimo, 24 anni, si è poi presentato alla stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo, dove ha riferito ai militari della ferita. Sono stati quindi allertati i soccorsi e un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio è intervenuta in codice giallo per verificare le condizioni del 24enne. Per il giovane non è stato necessario il trasporto in ospedale.