Nasce “Saronno in AZIONE” comitato locale del partito di Calenda

Anche a Saronno arriva AZIONE, partito che promuove un’economia sociale e di mercato, ecologicamente sostenibile e volta primariamente al progresso della società. Azione mira alla tutela dei valori fondamentali della democrazia liberale, dello stato di diritto, della libertà personale ed economica, della solidarietà sociale e dello sviluppo sostenibile.

Riconosce inoltre il ruolo essenziale dello Stato nel contrasto alle fragilità del tessuto sociale ed economico.

«Anche a livello comunale assistiamo talvolta a un appiattimento ideologico del dibattito politico – afferma Silvio Barosso, neo-designato referente saronnese di Azione -. Quando questo succede, i partiti tendono a proporre ai cittadini improbabili soluzioni propagandistiche, senza approfondire le competenze specifiche necessarie. Azione intende per questo proporsi come un’alternativa ragionevole per tutti coloro che si riconoscono in un modello di governo serio, attento tanto alle persone più fragili quanto al rilancio economico del territorio».

Azione nasce a Saronno a poche settimane dalle elezioni comunali: «Al centro della nostra attenzione – continua Barosso – poniamo quelle che dovrebbero essere le funzioni principali dell’amministrazione: Scuola, Salute e Sicurezza. La Scuola è una componente fondamentale dello Stato e richiede all’amministrazione locale un grande sforzo a supporto di operatori e istituti, al fine di garantire a tutti i genitori l’accesso alla formazione dei loro figli, compatibilmente con il loro lavoro e a prescindere dal loro reddito e dalla loro appartenenza sociale. La Salute è da intendersi in senso ampio, come benessere psico-fisico dei cittadini. Richiede prevenzione (in primis educazione e sostenibilità ambientale) e assistenza continuativa dei malati, con un occhio di riguardo per le popolazioni più fragili, in particolare bambini e anziani. La Sicurezza, infine, è resa possibile dagli investimenti nel decoro urbano, dalla vitalità del tessuto economico, dai controlli efficaci delle forze dell’ordine e – ancora una volta – dall’educazione. Sfortunatamente, questi temi sono spesso trascurati o ridotti a slogan. Occorre invece, ancor più oggi, in considerazione della crisi causata dal COVID-19, raccogliere al più presto le competenze necessarie a governare la città in modo serio ed efficace».

Per i motivi descritti, Azione presenterà dei propri candidati per il consiglio comunale e sosterrà la candidatura di Pierluigi Gilli alla carica di sindaco, all’interno di una lista che comprenderà anche candidati appartenenti a Italia Viva e +Europa.