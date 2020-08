Paredi e Bianchi dominano la prima edizione della Vararo-Crocetta

Prima edizione per la cronoscalata Vararo-Crocetta, inserita come terza tappa nel Grand Prix delle Montagne Varesine 2020.

La gara si sviluppava su un percorso di 3 chilometri con 336 metri di dislivello positivo, da percorrere lungo il sentiero realizzato e mantenuto dal CAI di Besozzo. Partenza dall’abitato di Vararo, piccola frazione montana di Cittiglio, e conclusione a quota 1085 metri al cospetto della croce del Monte Crocetta.

Alla partenza dal centro di Vararo erano presenti 94 “scalatori” che si sono messi alla prova in una domenica infuocata dal punto di vista climatico. A far segnare il miglior tempo di giornata è stato Simone Paredi, unico a far registrare un tempo inferiore ai 20 minuti.

Il portacolori dell’ASD Atletica Pidaggia ha chiuso la sua prova infatti in 19’43”. Alle sue spalle si è piazzato Giuseppe Molteni (ASD Atletica Desio) con un tempo di 20’40”; terza piazza invece per Claudio Marzorati (Almosthere) con un crono di 21’30”.

Tra le donne ennesimo dominio della mamma volante: terza vittoria su tre gare (nel GP) per Ilaria Bianchi, reduce anche dall’ottavo posto al PizTri Vertical di Malonno del giorno prima. La forte scalatrice della Recastello Radici Group ha fatto registrare un tempo di 23’08”, precedendo Elena Soffia dei Maratoneti Cassano Magnago, giunta in cima alla Crocetta col tempo di 25’15”. Terza posizione del podio rosa per Giulia Merola (Almosthere) che ha stoppato il cronometro dopo 25’47” dalla partenza.

La prossima tappa del circuito di cronoscalate vedrà gli amanti della montagna in scena a Duno domenica 30 agosto per la gara che li porterà al belvedere in prossimità della chiesetta di San Martino.