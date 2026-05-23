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Perde il controllo dell’auto e si ribalta a Vararo di Cittiglio: ferito lievemente il conducente

L’incidente nel pomeriggio di oggi attorno alle 16. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo

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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, a Vararo, frazione di Cittiglio. Intorno alle 16 un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato.

Il conducente dell’auto ha riportato lievi ferite ed è stato assistito dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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