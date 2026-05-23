Perde il controllo dell’auto e si ribalta a Vararo di Cittiglio: ferito lievemente il conducente
L’incidente nel pomeriggio di oggi attorno alle 16. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, a Vararo, frazione di Cittiglio. Intorno alle 16 un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato.
Il conducente dell’auto ha riportato lievi ferite ed è stato assistito dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.