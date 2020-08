Reti di Busto Arsizio si quota in Borsa

Reti, società di consulenza di Busto Arsizio nel settore dell’Information technology, specializzata nei servizi di System Integration, annuncia di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La notizia è riportata da Askanews.

Costituita a Busto Arsizio nel 1994 da Bruno Paneghini, Reti impiega 350 consulenti nella sua sede da 20 mila metri quadri in via Dante. Supporta le piccole e medie azienda nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET).

Reti vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori IT spending quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle). Nel 2019 Reti ha realizzato ricavi per 21 milioni di euro, in crescita del +10% rispetto al 2018.