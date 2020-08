Risse in piazza XX Settembre, un “Summit” per intensificare i controlli

Un “Summit” di prima mattina, domani 12 agosto, tra assessore alla Polizia Locale e i rappresentanti della Polizia Locale di stanza in questi giorni, per intensificare i controlli nella zona del centro che va dalle zone adiacenti all’aula Forzinetti a piazza XX Settembre.

E’ quello che ha annunciato Daniele Zanzi, assessore alla polizia locale e vicesindaco, dopo gli episodi di risse che hanno “colpito” via Como e piazza XX Settembre nei giorni scorsi (qui sopra, la foto scattata da un passante durante la rissa di piazza XX Settembre).

«Un fenomeno che va intensificandosi proprio in questi giorni e che quindi va contrastato con un maggior apporto di pattuglie – spiega Zanzi – La riunione di domattina servirà per definire i dettagli operativi, in modo da intensificare i controlli fin da subito».