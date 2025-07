A Bregazzana nessuna “Panace di Mantegazza” ma una specie innocua: il Parco Campo dei Fiori smentisce l’allarme

Nei giorni scorsi sui social è circolata la notizia del presunto ritrovamento di un esemplare di Heracleum mantegazzianum (conosciuta come Panace di Mantegazza), una pianta esotica invasiva e potenzialmente molto pericolosa per l’uomo, all’interno del Parco Campo dei Fiori, nella zona di Bregazzana, frazione montana di Varese.

A seguito delle segnalazioni, comparse anche sulla piattaforma di citizen science iNaturalist, l’Ente Parco ha attivato i propri tecnici e il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), che hanno effettuato sopralluoghi mirati nell’area segnalata.

Le verifiche hanno consentito di accertare che la specie segnalata non era Heracleum mantegazzianum, bensì l’autoctona e innocua Heracleum sphondylium, comunemente nota come “panace comune” o “spondilio”: una pianta erbacea perenne, diffusa nell’ambiente alpino e prealpino, che non rappresenta alcun rischio per la salute pubblica né per l’equilibrio dell’ecosistema.

In particolare, a differenza della Panace di Mantegazza – caratterizzata da dimensioni imponenti, foglie molto grandi e profondamente incise, e normalmente presente a quote più elevate (oltre i 1500 metri) – la specie individuata a Bregazzana ha fusto e fogliame di dimensioni molto più contenute.

L’Ente Parco precisa che, non essendo stata confermata la presenza di specie invasive, non sono state attivate procedure di emergenza o avvisi per i fruitori dei sentieri. «In assenza di un riscontro effettivo – spiegano – diffondere un’allerta avrebbe generato solo un allarme ingiustificato».

Il Parco invita comunque la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a continuare a segnalare eventuali presenze sospette di specie vegetali o animali aliene. Ogni segnalazione può essere preziosa per la tutela dell’ambiente, a patto che sia corredata da dati precisi e verificabili: foto, posizione GPS e descrizione del contesto sono elementi fondamentali per consentire un rapido intervento degli uffici competenti.

Per eventuali segnalazioni:

info@parcocampodeifiori.it

0332 435386