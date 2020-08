Il sacco dei rifiuti personalizzato fa crescere la raccolta differenziata

L’introduzione del sacco della spazzatura dotato di sistema Rfid sta portando ottimi risultati a Lavena Ponte Tresa, dove si è registrata una crescita significatva della raccolta differenziata.

«Ad aprile 2019 abbiamo introdotto la raccolta del rifiuto secco indifferenziato con mastello dotato di Rfid, con lo scopo di migliorare la raccolta differenziata – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – A dirci come è andata sono i dati della raccolta differenziata, cresciuta in un anno del 7%. Un dato di cui andare fieri».

L’introduzione del nuovo sistema per la raccolta della frazione indifferenziata, ha portato la percentuale della raccolta differenziata dal 69,24% del 2018 al 76,17 del 2019, un significativo balzo in avanti che conferma ed accelera un trend già in crescita.

Nel 2016 la spazzatura differenziata e avviata ad una seconda vita dai cittadini di Lavena Ponte Tresa era il 64%. Una crescita del 12% in soli tre anni è sicuramente un risultato di cui tutta la comunità può andare fiera.