Saronno, “Le bimbe di Fagio” e la satira politicamente scorretta su Instagram

“Pagina ironica e irriverente sulla politica saronnese, in questa calda estate elettorale. Rideteci su! Colpiremo tutti in par condicio”.

È questa la presentazione del nuovo profilo nato su Instagram pochi giorni fa e chiamato “Le bimbe di Fagio”.

Una pagina dove la satira politicamente scorretta la fa da padrona, colpendo i candidati sindaco, ma anche i candidati consiglieri di tutti gli schieramenti.

Slogan “rubati” a pubblicità, canzoni, aforismi per prendere in giro, bonariamente (ma non troppo), chi si sfida nella tenzone elettorale agostana, in vista della data del voto, fissata al 20 e 21 settembre. Qualcuno se la prenderà, altri ci rideranno sopra: è la satira, e gli autori di questa nuova iniziativa sembrano saperla fare bene.