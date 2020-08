Saronno servizi: si allunga la durata del centro estivo

Saronno servizi ha prorogato fino all’11 settembre la durata del centro estivo, visto le tante adesioni e la volontà di fornire un servizio prezioso alle famiglie saronnesi in attesa della ripartenza delle scuole.

«Il servizio è stato promosso a pieni voti, da bimbi e genitori, grazie ad un organizzazione che è riuscita a gestire diverse location garantendo il distanziamento senza ostacolare il divertimento per i partecipanti che hanno trascorso le giornate tra piscina, Paladozio, Palaexbo ed escursioni nei parchi cittadini – dichiara Saronno servizi -. L’attenzione alla sicurezza che non è mai venuta meno e proseguirà anche in questi ultimi giorni di giochi e divertimento. La gestione in piena sicurezza del centro estivo è stata confermata anche dal sopralluogo Nas di luglio che non ha riscontrato problemi».

