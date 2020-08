Staffetta d’argento per le gemelle Troiani

Dopo l’oro di Lorenzo Perini, l’ultimo giorno dei Campionati Assoluti di atletica leggera che si sono svolti a Padova ha regalato un’altra medaglia alla provincia di Varese.

A conquistarla sono state le gemelle Troiani (Alexandra, Virginia e Serena, assieme a Ilaria Burattin) con la casacca del Cus Pro Patria, riuscendo a conquistare il secondo posto con il tempo di 3’35”06, precedute solo dalla squadra dell’Esercito (3’34”80).

Nella gara singolare dei 400 metri, Virginia Troiani ha conquistato il quarto posto (53”62 il crono), mentre Alexandra ha subito il taglio delle qualificazioni (10° tempo assoluto con 55”11).

Questi i risultati dei varesotti in gara:

Alessio Comel Cus Insubria 9° nel decathlon (6310 punti)

Davide Pirolo Cus Insubria 10° martello (56.49)

Eleonora Alberti Atletica Varese 14° tempo totale nei 100 metri, non qualificata alle finali: 11’99

Lorenzo Bruschi Osa Saronno giavellotto – eliminato alla qualificazione (58.13)

Giorgia Marcomin Osa Saronno 100 ostacoli – eliminata in batteria (14.29) 13° tempo totale

Claudia Ricci Osa Saronno salto con l’asta 10° (4.00 m)