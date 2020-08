Nuovo tetto all’ospedale di Luino: a settembre il bando per l’assegnazione dei lavori

Emanuele Monti (Lega), consigliere regionale e presidente della commissione Sanità e Politiche sociali, venerdì 7 agosto ha visitato l’ospedale Luini Confalonieri di Luino. Durante il sopralluogo si è discusso dei nuovi progetti che interesseranno la struttura: dall’ampliamento del pronto soccorso, al rifacimento del tetto e la riapertura del quinto piano.

Insieme al consigliere Monti erano presenti anche Alessandro Casali, vicesindaco di Luino e candidato della Lega alle prossime elezioni amministrative, Ivan Alessandro Mazzoleni, direttore socio sanitario di Asst Sette laghi, e Lucas Maria Gutierrez, direttore generale di Ats Insubria.

«Con l’incontro di oggi – commenta il consigliere Emanuele Monti – vogliamo rimarcare il valore della struttura di Luino all’interno di una visione più organica dell’azienda ospedaliera dei laghi. Regione Lombardia ha stanziato di recente dei finanziamenti per il rafforzamento dell’ospedale, il rifacimento del tetto e per la cabina elettrica. Non posso che essere definirmi soddisfatto del livello del presidio, non solo per quanto riguarda la struttura, ma anche per l’abilità dei suoi medici e dei suoi dirigenti».

Nel corso della mattinata i medici hanno accompagnato la delegazione del consigliere Monti lungo le aree dell’ospedale per presentare i servizi e sottolineare le necessità della struttura. Punto centrale della visita è stato il rifacimento del tetto, una priorità che era emersa anche nell’ultima visita della commissione Sanità al presidio di Luino. «L’intervento – spiega Ivan Alessandro Mazzoleni, direttore socio sanitario di Asst Sette laghi – avrà un costo di 395 mila euro. Il progetto è già stato presentato e a settembre ci sarà la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori».

«Questi investimenti – afferma Lucas Maria Gutierrez, direttore generale di Ats Insubria – sono un intervento significativo per la riqualificazione e il sostegno del presidio ospedaliero di Luino, che copre l’intera area del nord della provincia di Varese. Un territorio ampio, dalle caratteristiche particolari, con comunità montane, un’aumento della popolazione nei mesi estivi a causa del turismo, e in cui l’ospedale di Luino ha sempre dimostrato la sua importanza, soprattutto durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria».

Dopo la visita a Luino, Monti si è recato anche negli ospedali di Angera e Cittiglio. I tre presidi fanno infatti parte di un progetto su cui Asst Sette laghi è al lavoro insieme alla Regione e alle amministrazioni locali. «In vista – ha aggiunto Mazzoleni – del prossimo piano organizzativo aziendale che dovrebbe essere completato nei prossimi mesi stiamo ragionando sulla centralizzazione in ognuna delle tre strutture delle specialità, così da rendere più attrattivi i singoli presidi».

«Ringrazio – dichiara il vicesindaco di Luino Alessandro Casali – il consigliere Monti per l’attenzione che dimostra nei confronti dei presidi ospedalieri dei laghi, che nonostante le loro dimensioni ridotte rappresentano un servizio fondamentale soprattutto per un territorio distante da Varese e piuttosto isolato come quello di Luino».