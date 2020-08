Trovato nella notte l’ottantenne scomparso da Cocquio Trevisago

È stato trovato vivo l’uomo di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, a Cocquio Trevisago.

A rintracciarlo i vigili del fuoco all’una di questa notte (8 agosto), in un’area boschiva della zona. Impegnata nelle ricerche anche la squadra cinofila dei pompieri. All’ottantenne, sono state immediatamente prestate le prime cure, successivamente è stato trasportato in zona agevole e quindi condotto in ospedale per accertamenti.

L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione, nella frazione montana di Cerro, nella giornata di ieri facendo scattare le ricerche.