Tutta Luino: “Chiunque vincerà avrà la nostra pressione”

Mentre la corsa elettorale entra nel vivo, Gianfranco Cipriano del gruppo “Tutta Luino” (formazione vicina ai Cinque Stelle) spiega in una lettera quali motivi hanno portato i membri del suo schieramento a non candidarsi alle prossime elezioni amministrative.

Amici e amiche, voglio ringraziarvi di cuore per aver creduto e sostenuto la nostra avventura! Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto. Ad oggi abbiamo l’unico programma per Luino, l’unico che non sia vago e superficiale, l’unico creato grazie a studio delle problematiche, impegno e ampia visione a lungo termine. Con questo progetto in anticipo verso tutti abbiamo chiesto un importante riscontro dai cittadini, ma lo stesso non è stato sufficiente per pensare ad un risultato vincente.

Molti tecnici ci hanno fatto complimenti, ma il timore di mettersi contro il sistema li ha portati a non volerci mettere la faccia.

Per me ed altri del gruppo sarebbe stato facile intrufolarci in liste papabili ma questo avrebbe demolito la nostra credibilità e coscienza. Noi non potevamo affiancarci a chi in maggioranza o opposizione ha impantanato Luino tra mutui, disservizi, inattività, accompagnando la città ad una decrescita generalizzata.

L’opposizione ha solo solleticato la maggioranza, mai una denuncia reale, guai…

Il nostro lavoro vi prometto che non sarà sprecato! Chiunque vincerà le elezioni avrà la nostra pressione, pressione fatta di proposte scritte che saranno costretti a cassare apertamente se lo vorranno. Continueremo a dimostrare che saremo capaci se necessario di fare opposizione da fuori. Riusciremo a fare come in passato più e meglio dei consiglieri di minoranza.

A Luino abbiamo dato il cuore, concretezza ed etica, continueremo a raccontare la politica degli inciuci e contraddizioni, restando sempre dalla parte dei semplici cittadini!

Gianfranco Cipriano,

Tutta Luino