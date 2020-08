Vittoria Fontana verso l’esordio in Diamond League

Nuova e prestigiosa convocazione per Vittoria Fontana, la sprinter gallaratese – campionessa europea under 20 sui 100 metri – che proprio in queste ore si sta preparando a disputare i campionati italiani assoluti a Padova.

Dopo l’appuntamento tricolore infatti, la 20enne in forza al Centro Sportivo Carabinieri, volerà a Bruxelles per partecipare alla tappa belga di Diamond League, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera, quello che raduna i meeting più importanti (per l’Italia c’è il Golden Gala di Roma) al di fuori delle competizioni olimpiche, mondiali e continentali.

A comunicarlo è stata la stessa atleta di Gallarate con un post pubblicato oggi – venerdì 28 – sul proprio profilo Instagram, nel quale si dice particolarmente emozionata per questa chiamata entusiasmante.

L’evento previsto allo stadio “Re Baldovino” (quello che un tempo era l’Heysel) è in programma venerdì 4 settembre e Fontana gareggerà sui 100 metri, gara che è prevista alle ore 20,18. Fontana quest’anno ha corso due volte i 100 metri in meno di 11.50, entrambe a Savona (11.45 e 11.48) e può provare a migliorare il proprio personale ottenuto nel 2019 a Boras nella finale europea giovanile (11.40). Per la giovane gallaratese sarà, comunque vada, una grande esperienza perché si troverà accanto alcune delle grandi specialiste mondiali dello sprint.