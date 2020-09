Vittoria Fontana, serata da star alla Diamond League

Sarà una serata da star per Vittoria Fontana. La 20enne velocista di Gallarate, portacolori dei Carabinieri, sarà una delle sette atlete in gara nei 100 metri alla Diamond League di Bruxelles.

Una vetrina internazionale di altissimo livello per la Fontana, che arriva da un settimo posto che non l’ha accontentata agli assoluti di Padova.

Cercherà quindi il riscatto, prima di tutto personale, in una gara di livello internazionale.

L’appuntamento è per questa sera – venerdì 4 settembre – alle ore 20.18. Vittoria Fontana occuperà la seconda corsia (la prima sarà libera) e al suo fianco ci sarà l’ecuadoriana Angela Gabriela Tenorio, l’unica in gara ad avere un personale sotto gli 11 secondi (10.99, anche se dal 2015 non riesce più a ripetersi) e anche unica extra-europea.

In quarta corsia correrà Carolle Zahi (11”01 il personale), in quinta la belga Rani Rossius (11”39), poi l’altra italiana Irene Siragusa (11”21), in settima la seconda belga Cynthia Bolingo (11”57) e infine la danese Mathilde Kramer (11.60).

Con una corsa brillante e puntando a migliorare il proprio personale, la gallaratese potrebbe puntare al podio. Niente proclami per ora, spazio alla pista.