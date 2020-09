A Saronno Nicola Zingaretti e Beppe Sala per sostenere Airoldi

Sono ormai gli ultimi giorni di campagna elettorale e a Saronno continuano gli appuntamenti con importanti ospiti della politica a sostegno dei due candidati sindaco, Augusto Airoldi per il centrosinistra e il sindaco uscente Alessandro Fagioli per il centrodestra.

Saranno presenti in città mercoledì 30 settembre alle ore 19:00 in piazza libertà a Saronno Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Partito Democratico e Beppe Sala, sindaco di Milano dal 2016 che si confronteranno in un dibattito guidato dal candidato sindaco Airoldi.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo «racconterà la propria esperienza di Sindaco sostenuto da una coalizione di liste civiche e partiti, mix che si è rivelato vincente nelle ultime tornate elettorali e che sta dando ottimi risultati dal punto di vista dell’efficacia amministrativa – scrive la coalizione di Airoldi -. Sala, in particolare, racconterà non solo come un coalizione equilibrata può operare meglio nel momento di pianificare e realizzare i propri interventi, ma anche di come Milano stia vivendo un febbrile momento di trasformazione dal punto di vista dell’ambiente, della mobilità sostenibile e della vivibilità urbana, confermandosi ancora una volta come la metropoli italiana più proiettata nel futuro e in linea con le controparti internazionali. Porterà il suo saluto anche Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Partito Democratico, che invece concentrerà il suo intervento su come si possa avviare un circolo virtuoso tra Comune e Regione volto a esaudire le esigenze che vengono dal territorio, come per esempio quelle legate alla sanità».

L’evento è aperto alla cittadinanza.