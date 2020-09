Addio a Philippe Daverio, il cordoglio di Casciago

Philippe Daverio era un po’ casciaghese. L’amministrazione comunale e tutto il paese si uniscono nel lutto alla famiglia del critico d’arte, scrittore, docente, saggista, politico e personaggio televisivo.

Francese di origine (il papà era un imprenditore edile), ha vissuto nel paese alle porte di Varese da giovane, quando frequentava la Scuola Europea e spesso ci è tornato insieme al padre in vacanza.

«Lo ricordiamo con affetto – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. È stato un po’ casciaghese, era un grande personaggio legato al nostro paese che abbiamo ammirato e rispettato. A nome dei casciaghesi e dell’amministrazione comunale voglio manifestare la nostra vicinanza alla famiglia. Per noi sarà un onore ricordarlo per la sua opera. Avevamo provato a contattarlo per farlo partecipare a qualche evento – sottolineano Reto e il suo vice Stefano Chiesa -, ma non stava già bene. A novembre era venuto per andare a trovare i suoi cari al cimitero di Casciago».