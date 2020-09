Albero sui binari, treno bloccato per 3 ore tra Besnate e Mornago

Disagi causati dal maltempo si registrano anche sulle linee ferroviarie della provincia. Ad esempio il treno 25338 che partiva da Gallarate alle 13:19 e con arrivo previsto a Luino alle 14:16, è attualmente fermo in prossimità di Besnate per un albero caduto sulla linea tra Mornago e Besnate. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI

Il treno dovrà effettuare la manovra di retrocessione nella stazione di Gallarate, in quanto non può proseguire il viaggio. E’ stato previsto un servizio autobus dalla stazione di Gallarate alle ore 17:00, fino a Luino.

Sulla stessa linea i seguenti treni sono stati cancellati, per la presenza di rami lungo la linea: