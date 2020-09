Alla scoperta della Grotta Remeron, 48 metri sotto terra

L’esplorazione della Grotta Rameron dura 3 ore: prima di cominciare gli speleologi che accompagno grandi e piccini in questa avventura, introducono i partecipanti alle nozioni di base circa la geologia del territorio varesino, per poi scendere sino alla profondità di -48 metri sottoterra e provare il brivido del buio assoluto.

La possibilità di vivere questa avventura fa proseguire la stagione estiva sino al 18 ottobre, con 4 fine settimana di visite guidate a partire da questo penultimo di settembre (sabato 19 e domenica 20) e poi i primi tre weekend di ottobre.

Punto di riferimento per la partenza e il rientro dall’escursione è la Colonia Rossi di Barasso, in via al Piano 3, con ampio spazio esterno per consumare la colazione al sacco

La scoperta della grotta Remeron è suggestiva sin dal primo passo: per entrare nella galleria bisogna intrufolarsi in un’apertura ristretta (circa un metro e mezzo per due, la parte più stretta dell’intero percorso) da cui parte il cammino illuminato e attrezzato con scale antiscivolo in pietra (172 gradini) con doppio corrimano. Si arriva così alla prima sala e da qui si imbocca la discesa lungo la Via del Fondo, dove si iniziano a comprendere le vere dimensioni della grotta, esplorata per la prima volta da Bertarelli nel 1900. Lungo la discesa (48 metri di dislivello rispetto alla partenza), depositi di sostanze minerali differenti, piccole stalattiti e pozzi. Si raggiunge così il Grande Salone, durante l’inverno popolatissimo di pipistrelli, sormontato da due camini ancora inesplorati.

Nel complesso l’escursione dura circa 3 ore . Si parte dalla Colonia elioterapica di Barasso. Da qui si snoda nel bosco il sentiero sterrato di circa 1700 metri (250 metri di dislivello e un tempo stimato di percorrenza di 45 minuti), che porta all’ingresso della grotta.

Il percorso è adatto ai bambini dai 5-6 anni di età. Per i più piccoli è invece consigliabile avere uno zaino porta bebè. La temperatura all’interno della grotta è costante: 8°C durante tutto l’anno e l’umidità è del 96%. Quindi, a prescindere dal meteo, nello zaino assieme all’acqua e a qualche snack, è bene prevedere anche dei vestiti più pesanti con cui coprirsi durante la discesa (come maglioni o felpe e una giacca o k-way). Sono necessarie scarpe da trekking o quanto meno con la suola in gomma. L’organizzazione si riserva la possibilità di non far partecipare all’escursione chiunque non abbia l’abbigliamento indicato per lo svolgimento della visita.

La prenotazione è necessaria sul portale www.grottaremeron.net.

Per maggiori informazioni scrivere telefonare allo 0332 1543101 oppure scrivere a info@grottaremeron.it.