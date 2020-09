Ambiente e sostenibilità: se ne parla a Travedona Monate

Un incontro per parlare di ambiente e di sostenibilità. È la serata organizzata dal Comune di Travedona Monate insieme all’Università di Bologna e alla Commissione europea si terrà alla palestra comunale giovedì 24 settembre alle 20:45.

La discussione ruoterà intorno a tre temi principali. Si partirà dalla riqualificazione e dal monitoraggio dell’area estrattiva del cementifico Holcim, per poi parlare di Europa e del Green new deal. Al termine si affronterà anche la questione della bonifica e il recupero dell’ex-discarica in località Bosco grosso.

I partecipanti alla serata dovranno rispettare il distanziamento necessario a ridurre il rischio di contagi e indossare la mascherina. Ci penseranno invece gli organizzatori a disporre tutto secondo le norme vigenti.