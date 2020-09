Andrea Crugnola ha un tabù da sfatare al Targa Florio

Saranno le strade siciliane del “Targa Florio” – il rally che è l’erede della celebre e storica corsa automobilistica sulle Madonie – a fare da arbitro nella corsa al titolo italiano rally assoluto. La prova in programma sabato 12 settembre è infatti la quarta delle sette tappe su cui è articolato il CIR 2020, un giro di boa al quale si presenta agguerrito anche il numero uno dei piloti varesini, Andrea Crugnola.

Il portacolori della Citroen è secondo in classifica alle spalle di Giandomenico Basso, ma dopo aver fatto registrare uno “zero” nella prima parte del “Roma Capitale”, ha vinto le successive due prove (la seconda metà della gara laziale e il Ciocco) e ora in classifica ha 9 lunghezze di ritardo dal rivale.

Crugnola, che gareggia con Pietro Ometto su una Citroen C3 R5 del team FPF Sport, non è l’unico a inseguire Basso (in gara con la Volkswagen Polo con Lorenzo Granai): alle sue spalle ci sono Rudy Michelini e Alessando Re, fino a ora piuttosto continui nei risultati, ma è chiaro che Andrea resta il più accreditato sfidante del leader della classifica il quale, tra l’altro, ha già in bacheca tre titoli nazionali e due europei. Nel leggere la classifica, non bisogna dimenticare che alla fine saranno cinque (su sette) i risultati da considerare validi: Crugnola potrà scartare lo zero della gara d’esordio, ma questi conti vanno rimandati a tempo debito. Ora è necessario concentrarsi sulla gara siciliana, che è ricca di insidie e che può rappresentare una svolta – positiva o negativa – per i concorrenti che sognano il titolo.

Per svettare nel Palermitano, il pilota di Calcinate del Pesce deve rompere un tabù: il Targa Florio non è mai stato “gentile” con Andrea che nel 2019 ha ottenuto il suo miglior piazzamento con il terzo posto, unico podio assoluto in carriera. L’anno precedente la sua Fiesta venne messa fuori gioco dal danneggiamento di una ruota mentre anche negli anni delle categorie minori non è mai riuscito a ottenere una vittoria di classe. I risultati di questa stagione lasciano ben sperare. Lo stesso Basso, però, pur salendo sul podio, non ha mai centrato il successo assoluto in questa gara.

Il Rally Targa Florio (la numerazione è arrivata alla 104a edizione visto che prosegue quella della storica gara stradale) scatterà alle 9 di sabato mattina da Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo; nove le prove speciali con tre giri sui tratti “Tribune”, “Targa” e “Scillato-Polizzi” messe in ordine crescente di chilometraggio. Le distanze non sono elevate: in tutto i concorrenti dovranno percorrere 90 chilometri di “speciali”: i margini, dunque, potrebbero essere ridotti e la vittoria rischia di diventare questione di pochi secondi.

Alla gara siciliana partecipa un secondo pilota varesino, il più giovane Riccardo Pederzani affiancato da Edoardo Brovelli nell’abitacolo della Ford Fiesta Rally 4 di classe R2B del team Munaretto MS. Il 22enne di Gavirate sarà in lizza anche per la classifica del Tricolore Junior comandata da Andrea Mazzocchi: il ritiro al Ciocco ha rallentato fino a qui la corsa del portacolori varesino che dal “Targa” cercherà di risalire.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY

CLASSIFICA (dopo 3 prove): 1) Giandomenico Basso (VW Polo) 39; 2) Andrea CRUGNOLA (Citroen C3) 30; 3) Rudy Michelini (VW Polo) 24; 4) Alessandro Re (VW Polo) 22; 5) Antonio Rusce (Citroen C3) 20.

SPATARO. PODIO IN LIGURIA

Nello scorso fine settimana, bel risultato per Andrea Spataro, pilota varesino che da qualche anno vive in Val d’Intelvi. Nella sua prima gara stagionale, affiancato da Lele Falzone, Spataro ha conquistato un bel podio (3° posto) al Rally della Lanterna di Genova a bordo di una Skoda Fabia R5. La gara è stata vinta da Giacomo Scattolon e Simone Cuneo davanti a Jacopo Araldo e Daniele Araspi, anch’essi su una vettura della casa ceca.