Annullo filatelico per TedX Busto Arsizio

Poste Italiane in collaborazione con l’Associazione Grow Inspired by The Future celebra la seconda edizione di TEDxBustoArsizio (www.tedxbustoarsizio.com) con uno speciale annullo filatelico. La manifestazione culturale, accessibile con biglietto di ingresso acquistabile online (35€), porterà sul palco undici relatori con l’obiettivo di divulgare idee di valore.

Domenica 20 settembre dalle 12.00 alle 18.00 presso il polo fieristico di Malpensa in Via XI settembre 16, all’interno dell’area di innovazione con accesso gratuito, sarà possibile ottenere l’annullo dedicato. L’annullo celebrativo, nel formato quadrato, rappresenta il tema conduttore della manifestazione: il “Chaos”.

TEDxBustoArsizio è un evento organizzato dalla “comunità locale” con l’obiettivo di diffondere idee di valore a livello globale intorno ad un tema cardine. Gli speaker, provenienti da differenti discipline, offriranno una comprensione più profonda del mondo. Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare articoli filatelici inerenti al tema e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.

Il timbro sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini 9, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 21 settembre e per i centoventi giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.