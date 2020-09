Appuntamento con lo Sbaracco tra i negozi di Busto Arsizio

Sabato 5 settembre, torna, con qualche novità, il tradizionale appuntamento con lo “Sbaracco” a Busto Arsizio, organizzato dall’ Amministrazione comunale in collaborazione con Ascom, Distretto del Commercio, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Associazione Commercianti di Sacconago.

Lo Sbaracco è una giornata di vendita speciale, che consente ai commercianti di proporre, a prezzi particolarmente scontati, prodotti che hanno accompagnato l’ultima collezione o selezionati in base a particolari criteri. Nello stesso tempo si consente ai cittadini di poter usufruire agevolmente di questa scontistica perché i prodotti saranno esposti su stand o piccoli banchi anche fuori dai negozi.

“Quest’anno l’Amministrazione ha istituito una vera e propria Festa dello Sbaracco, che potrà essere replicata anche i prossimi anni il primo sabato di settembre: per la prima volta l’iniziativa dal centro si estende a tutti i negozi della città che vorranno aderire – ha osservato la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del Territorio Manuela Maffioli -. Anche in questo caso, non ci sono negozi di serie A o di serie B; tutti i negozi per l’Amministrazione necessitano di medesimo supporto e di fatto sono stati tutti destinatari delle importanti misure messe in atto, sia di agevolazione fiscale, sia di promozione e comunicazione”.

“Lo Sbaracco si svolge da alcuni anni con successo, sia come partecipazione, che come adesione ed è molto atteso, sia dai commercianti, che dai clienti – ha aggiunto Rudy Collini, presidente di Ascom -. Effettuare acquisti nello spazio esterno è un’opportunità in più, nelle periferie sarà una sorta di start up, un momento zero che potrà essere perfezionato ulteriormente nelle prossime edizioni.” Non mancheranno altre novità per grandi e piccini.

Durante la giornata, i bambini di eta’ non superiore a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, potranno sperimentare il mestiere del commerciante, partecipando al Mercatino dei Bambini di Busto Arsizio (in via Cavallotti la mattina e in piazza san Giovanni il pomeriggio). Sarà un momento divertente ed educativo in cui i bambini potranno giocare a scambiarsi piccoli oggetti, libri, fumetti, lavoretti, rigorosamente usati. Info: lalaria@inwind.it

Nel centro cittadino sono inoltre previsti due laboratori che la cooperativa “il Villaggio in Città” proporrà a famiglie e bambini: si tratta di un’ attività di costruzione di burattini semplici e maschere di carta, sul tema purtroppo attuale della mascherina.