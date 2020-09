Astuti: “La messa in sicurezza della Statale 336 non si può più rinviare”

«Da tempo abbiamo chiesto la messa in sicurezza della Statale 336 per Malpensa. Ora ribadiamo che non è più rinviabile. I lavori vanno avviati subito».

A chiederlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti che spiega: «Da anni la statale 336 è segnalata come strada non sicura, con frequenti e periodici incidenti, l’ultimo anche questa mattina. Una situazione insostenibile che non può continuare così. La necessità è quella di avviare da subito progetti di messa in sicurezza della strada approfittando della revisione in corso del masterplan dell’aeroporto di Malpensa che avrà ricadute sulla viabilità dell’area e della definizione dei fondi destinati al piano dalla giunta regionale».