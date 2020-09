Castiglione Olona, arriva il Merlot della Collegiata annata 2018

Domenica 6 settembre la vigna della Collegiata sarà aperta. Si potrà visitare il vigneto, pronto per la vendemmia, e ricevere una bottiglia del merlot “Il Collegiata 2018”. Le donazioni raccolte andranno a beneficio della Protezione Civile di Castiglione Olona, in prima linea nella lotta al Covid 19.

La coltivazione della vite è tornata dal 2015 nel podere della Collegiata grazie all’impegno di Francesco Nutricati, cittadino castiglionese, che, con la sua grande passione per la viticoltura, ha riportato alla sua origine una significativa porzione del paesaggio del borgo antico. Francesco, come ogni anno, ha generosamente offerto 100 bottiglie della sua produzione di merlot al Museo della Collegiata per sostenere iniziative benefiche.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, si è deciso di non svolgere un vero e proprio evento di presentazione, come quello degli scorsi anni: si è preferito – nell’imminenza della vendemmia – di permettere l’accesso e la visita al vigneto e, con l’occasione, procurarsi una bottiglia del Merlot castiglionese. Chi desidera avere “Il Collegiata 2018” potrà fare la propria offerta: il vino infatti non é in vendita. Facendo una donazione liberale si riceverà in omaggio una delle cento bottiglie: è importante ricordare che non si sta corrispondendo un prezzo, ma si sta sostenendo con una donazione la Protezione Civile cittadina.

«Desidero esprimere il grazie più sincero a Francesco Nutricati per il suo impegno e la sua generosità” – dichiara il direttore del Museo, Dario Poretti. Destinando le offerte per il vino alla protezione civile cittadina si è voluto dare un segno concreto di vicinanza ai volontari che sono quotidianamente in prima linea nel soccorso e nell'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio e a tutta la cittadinanza più fragile».

L’accesso alla vigna avverrà dallo Scalone (via Masolino da Panicale) e sarà contingentato, con obbligo di indossare la mascherina nel perimetro del vigneto, pur essendo all’aria aperta. La visita avverrà per gruppi di 7-8 persone, senza necessità di prenotazione. Il vigneto sarà aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30. In caso di pioggia sarà rinviata a data da destinarsi.