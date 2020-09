Confronto elettorale tra i candidati sindaco di Luino, segui la diretta

Quattro candidati insieme per un confronto in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 20 e 21 settembre davanti al pubblico degli elettori che potrà essere solo on line.

Questa sera, lunedì 14 settembre, i candidati sindaco Franco Compagnoni, Enrico Bianchi, Alessandro Casali e Furio Artini si incontreranno per parlare del futuro della città in vista.

In rispetto delle normative della sicurezza, il confronto può essere seguito dal pubblico solo in modo virtuale collegandosi con le dirette Facebook e YouTube che Varesenews che replicherà anche sui suoi canali social. L’incontro è a Palazzo Verbania, inizierà alle ore 21.