Curiglia si organizza per combattere l’isolamento

Dopo Agra, che durante il Covid ha scelto lo strumento del gruppo whatsapp per comunicare coi cittadini, anche Curiglia con Monteviasco in un momento di grande difficoltà per il paese rimasto isolato per la frana, chiede aiuto alla tecnologia.

Il primo cittadino Nora Sahnane ha utilizzato proprio un post su facebook per dare notizia della decisione di attivare un gruppo di messaggistica in tempo reale per consentire ai cittadini di interagire direttamente con l’amministrazione comunale.

«Sollecito tutti i residenti o almeno un membro per famiglia a fornire il nominativo e il numero di cellulare chiamando in Comune a Curiglia già da questa mattina. Il gruppo sarà mantenuto fino al superamento della fase di emergenza poi verrà eliminato salvo quanto diversamente concordato con tutti voi. Riceverete messaggi e le risposte saranno visibili solo dagli amministratori del gruppo, cioè la giunta».

Nel frattempo ieri mattina si è svolto l’atteso sopralluogo con tutti i soggetti coinvolti nel ripristino della viabilità sulla SP6: «È ancora in corso la raccolta di dati e informazioni utili per affrontare al meglio questa difficile situazione che ci obbliga a fare una serie di considerazioni a 360 gradi», scrive il sindaco, dopo la decisione contenuto in un’ordinanza di permettere il transito, a piedi e solo a determinate condizioni, lungo un sentiero che sovrasta il movimento franoso lungo la provinciale.