Curiglia, frana la strada, paese isolato

Ancora guai per la comunità di Curiglia con Monteviasco: dopo l’isolamento della frazione di monte, anche l’intero paese risulta ad oggi del tutto irraggiungibile per via del cedimento della sede stradale della strada provinciale 6 (foto).

Le forti piogge hanno colpito duramente il versante e in particolare in località “Lavinacce“, qualche centinaio di metri dopo il monumento di San Carlo Borromeo.

Qui, non distante dal corso di un torrente il fondo stradale ha ceduto per alcune decine di metri portandosi a valle asfalto e parapetto, tanto da obbligare il sindaco Nora Sahnane a firmare in giornata un’ordinanza che prevede il divieto assoluto di transito, anche a piedi, per il tratto di strada provinciale interessata dallo smottamento.