Danni bomba d’acqua, Cosentino: “Regione Lombardia farà sua parte per Curiglia”

«La bomba d’acqua che si è portata via un tratto della strada provinciale 6 che porta a Curiglia è l’ennesimo segnale che è necessario costituire una sorta di unità analisi rischi e programmazione interventi, con la partecipazione degli enti locali e guidata dalla protezione civile, in sinergia con l’ufficio territoriale regionale».

Giacomo Cosentino, consigliere regionale e membro della commissione ambiente e protezione civile, ragiona sui meccanismi di intervento di fronte alle calamità naturali, ma interviene anche sulla situazione più delicata prodottasi nella giornata di sabato, il cedimento e la frana che hanno interrotto la strada provinciale che porta a Curiglia.

«Come Regione Lombardia stiamo già lavorando per fare la nostra parte. Subito dopo il crollo l’assessore regionale alla protezione civile Pietro Foroni si è confrontato con Alberto Barcaro, io ho sentito il sindaco e il dirigente dell’ufficio territoriale della Regione e oggi abbiamo fatto il punto. Gli uffici stanno valutando i presupposti tecnici per capire che tipo di intervento possiamo fare e in quale fase; la strada è di competenza della Provincia ma vogliamo dare il nostro supporto».