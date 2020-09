Il dl Semplificazioni è legge: modifiche anche al Codice della strada

Dopo aver ricevuto anche il parere favorevole del Senato, dal 10 settembre il decreto Semplificazioni è legge. Il testo è passato senza ulteriori modifiche, sono quindi entrate in vigore anche tutte gli emendamenti che modificheranno il Codice della strada. Promulgata ufficialmente l’11 settembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha però espresso alcune riserve riguardo la struttura del decreto.

Il decreto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” prevede diverse misure riguardo i tempi di svolgimento delle pratiche, il potenziamento della identità digitale e una serie di elementi a favore della rigenerazione urbana in un’ottica di tutela dell’ambiente e contro il consumo di suolo.

Accanto a tutto questo, però, nel decreto sono entrate anche alcuni emendamenti non in linea con le sue finalità originarie. È il caso, ad esempio, delle modifiche apportate al Codice della strada. Il decreto parla infatti dell’istituzione di nuovi percorsi (strade ciclabili) lungo le quali le biciclette avranno priorità. Inoltre il testo modifica le regole riguardo gli autovelox fissi, che potranno sorgere anche nelle vie del centro. Un’altra norma permetterà alle persone che vivono in Italia ma lavorano negli stati limitrofi di guidare auto con targa straniera.

«Ho proceduto – ha quindi commentato critico Mattarella in una lettera – alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale. Invito tuttavia il Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza».