Fontana incontra le due dottoresse che hanno scoperto i primo paziente Covid italiano

Nell’ambito della visita di oggi a Lodi per la presentazione del Piano Lombardia, prima tappa di un tour che toccherà tutte le province lombarde, il presidente della Regione Attilio Fontana accompagnato dal direttore generale dell’ASST Lodi Salvatore Gioia, ha incontrato le dottoresse Laura Ricevuti (medico di Medicina all’Ospedale di Codogno) e Annalisa Malara (anestesista e rianimatrice agli Ospedali di Codogno e Lodi) che lo scorso 21 febbraio hanno effettuato la diagnosi del primo paziente italiano Covid all’Ospedale di Codogno.

«Ancora una volta – ha detto il Presidente della Regione Lombardia – ho ringraziato le due dottoresse. Un ringraziamento che simbolicamente va a tutti i medici, infermieri e personale sanitario che, con assoluta professionalità e grandissimo impegno, in ogni provincia della Lombardia sono state in prima linea per fronteggiare la pandemia».