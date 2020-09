Fontana: “Luino deve rimanere nostra, con Casali”

Grande entusiasmo tra i candidati della lista che esprime Alessandro Casali per l’arrivo del Presidente Attilio Fontana a Luino.

«Conosco Attilio da tanti anni e come Lega siamo una grande famiglia e fa piacere vedere il suo appoggio». Casali anticipa anche gli sviluppi della campagna elettorale dopo aver incassato in mattinata l’appoggio del consigliere regionale della Lega Emanuele Monti. «Verrà Giorgetti venerdì a chiudere la campagna elettorale. La Regione è fondamentale per ogni territorio. Per noi su alcune azioni ha fatto molto. Basti pensare a Palazzo Verbania. Fino ad ora il clima è rimasto disteso tra tutte le liste».

Ad accompagnare Il presidente c’è Giacomo Cosentino che ha scelto di essere parte attiva nel sostegno a Casali. Grandi applausi per Fontana che arriva tra tanti militanti leghisti per fare un breve discorso e accompagnare il candidato sul lungolago.

«Mi raccomando bisogna tenere duro e far contare la nostra voce. Non dobbiamo lasciare i temi dell’autonomia a chi vuole il centralismo. Mai come in questo periodo la differenza sta nelle persone, nella capacità di fare e di stare in mezzo alla gente. Voi siete espressione del miglior civismo. Andiamo avanti e vedo che qui ci sono strani cambiamenti di bandiera. Ma quella persona (senza citarlo si riferisce a Dario Compagnoni, ndr ) non comprende mai dove va il vento. Aveva un fazzoletto verde esagerato e con lui la Lega aveva il 3,8%. Luino deve rimanere al centrodestra giusto».