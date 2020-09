Un arresto a Gallarate per la rapina di agosto al bancomat con mascherina e coltello

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gallarate hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, nei confronti di un italiano di 50 anni residente a Gallarate, già noto alle forze dell’ordine.

Alla fine del mese di agosto, l’uomo, travisato con mascherina chirurgica ed occhiali da sole, si era appostato nei pressi di una banca in pieno centro a Gallarate ed aveva atteso che una giovane donna avesse prelevato 150 euro in contanti dal bancomat per minacciarla con un coltello e costringerla a consegnare l’intera somma appena prelevata, per poi fuggire a piedi nelle vie limitrofe.

Le accurate indagini, partite nell’immediatezza del fatto e sviluppatesi attraverso l’analisi delle telecamere di video-sorveglianza nonché l’ascolto di tutti i testimoni presenti, hanno permesso di ricostruire esattamente la vicenda e di individuare il responsabile che oggi è stato colpito dall’ordinanza di custodia cautelare e trasportato nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato, nell’abitazione del malvivente, gli abiti (jeans, maglietta, scarpe), gli occhiali da sole ed il coltello utilizzati per commettere la rapina.