Giornata di Supercoppe: in campo Uyba-Chieri e Brescia-Openjobmetis

Pallavolo femminile e basket maschile in campo oggi – martedì 1 settembre – per gli incontri validi per le rispettive Supercoppe Italiane, che hanno formule differenti ma vedono protagoniste le squadre della nostra provincia.

Il nostro liveblog sportivo vi racconterà dalle 18 la partita di volley Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri e dalle 19,30 quella di basket Germani Brescia-Openjobmetis Varese. Seguite con noi gli incontri e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.