La Festa del crocifisso di Samarate si farà

Pur nella situazione attuale non manca la voglia di fare festa alla comunità parrocchiale di Samarate, che quest’anno si terrà il 19 e il 20 settembre.

La sagra del crocifisso, giunta quest’anno alla 31esima edizione, vede nel programma diverse attività.

Quelle spirituali cominciano sabato 19 alle 15.30 con la santa messa per gli anziani e ammalati, e domenica 20 due sante messe dedicate ai bambini e ragazzi: la prima alle 10.00 per 2/3/4 primaria e famiglie e l’altra alle 11.15 per i ragazzi di quinta, medie e famiglie.

Due gli eventi non religiosi nella sagra: il principale è il concerto di sabato sera alle 20.45 presso la chiesa parrocchiale, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Protagonisti i Cameristi Cromatici Ensemble che si esibiscono in una serata dal titolo “Dal barocco a Morricone“. Dell’ensemble fanno parte Roberto Bacchini al pianoforte, Francesco Postorivo al violino, Ruta Tamutyte al violoncello e Carlo Romano all’oboe. Carlo Romano svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ha inciso numerose registrazioni e ha collaborato per oltre quarant’anni con Ennio Morricone: è suo l’ oboe nel film Mission.

Nel pomeriggio di domenica invece, a cura dei giovani: “Ci riprendiamo la città“, caccia al tesoro in oratorio e per le vie del paese.