Con la retrospettiva di Gian Maria Ferrario riapre la Sala Veratti

La Sala Veratti riapre al pubblico sabato 19 settembre con la mostra retrospettiva “Gian Maria Ferrario. Le ragioni di una vita” a cura di Fabrizia Buzio Negri. L’esposizione presenta oltre venti opere dell’artista, avvocato molto conosciuto in vita come professionista e come artista. Le opere, alcune delle quali inedite, metteranno in risalto la particolare formula espressiva, rivolta soprattutto a raccontare e riportare alla luce la storia significativa dell’artista, con temi esistenziali appartenenti al suo passato, in uno spazio compreso tra sogno e realtà.

Per l’occasione è stato pubblicato dall’Editore Macchione il romanzo inedito postumo “Nel tempo finito”, che verrà presentato da Giuseppe Battarino nell’evento di sabato 26 settembre, che vuole sottolineare la vocazione eclettica dell’autore, nello stile attuale e coinvolgente del componimento, a confronto con la narrazione nella sua pittura.

Gian Maria Ferrario “Le ragioni di una vita”

Mostra d’arte retrospettiva a cura di Fabrizia Buzio Negri

Sala Veratti, via Veratti 20 Varese

19 settembre – 29 settembre 2020

Opening sabato 19 settembre – dalle ore 17.30. Nel rispetto delle norme vigenti anti-covid19

Evento: sabato 26 settembre – ore 17.30

“Nel tempo finito”

romanzo di Gian Maria Ferrario (Macchione Editore)

Presentazione a cura Giuseppe Battarino

Orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì | ore 15:00 -18:00 |

sabato, domenica | 10:00 – 12.30 e 15:00 -18:00 | INGRESSO LIBERO |

Info: cell 335 5443223